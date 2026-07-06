В Госдуме предложили ввести единую выплату для семей-«долгожителей»





Единую федеральную выплату для семейных пар – «долгожителей» предложила ввести депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

– Предлагаем рекомендовать субъектам РФ обеспечить единообразный подход к поздравлению семей, проживших в браке 50 лет и более, а именно установить ориентир в размере не менее 20 тысяч рублей к 50-летию брака с последующей индексацией или сохранением пропорционального увеличения выплат к следующим юбилейным датам, – цитируют РИА Новости председателя «Совета матерей».

Татьяна Буцкая заметила, что предлагаемые ею меры поддержки крепких семей уже действуют в некоторых регионах страны.

– Долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений, – заключила депутат Госдумы.

Фото Геннадия Гуляева