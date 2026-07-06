



В Красноармейском районе Волгограда подрядная организация завершила очередной этап ремонта проспекта Героев Сталинграда. В общей сложности специалисты уложили свыше 75 тысяч квадратных метров асфальтобетона.

Специалисты приводят в порядок участок дороги протяженностью более трех километров от улицы Лазоревой до улицы Удмуртской.

Подрядчик уже завершил замену бортового камня. На объекте отремонтировали колодцы, продолжается устройство остановочных карманов и обновление пешеходных тротуаров.

Также дорожниками ведется установка островков безопасности, которые будут разделять встречные транспортные потоки, способствовать соблюдению водителями скоростного режима, правил обгона и разворота.