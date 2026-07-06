Новое формирование призвано продемонстрировать, что казаки готовы сочетать верность историческим традициям с освоением передовых военных технологий. Как подчеркнул атаман, сегодняшние боевые задачи требуют от военнослужащих не только мужества, но и серьезной технической подготовки.
– Настоящий казак всегда был первым там, где этого требовали интересы государства. Менялись эпохи, менялось оружие, менялся характер войны, но неизменными оставались верность присяге, готовность к самопожертвованию и ответственность за будущее России. Сегодня таким передовым рубежом становятся подразделения беспилотных систем, – цитата из заявления Кузнецова.
Более того, уверен атаман, «Покров» – это закономерный этап развития казачества в современных реалиях.
Вступить в батальон могут добровольцы. Кузнецов выразил уверенность, что проект даст возможность всем желающим применить свои навыки для обеспечения национальной безопасности.
В Южном военном округе уточнить информацию кандидаты могут по телефонам: +7-925-717-71-68 и +7-925-717-79-39.
Видео: Всероссийское казачье общество