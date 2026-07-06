Власти Волгограда впервые прокомментировали порядок включения сирен





Власти Волгограда впервые прокомментировали включение сигнала «Воздушная угроза». В мэрии отметили, что теперь звук сирен станет неотъемлемой частью оповещения о ракетной опасности.

– По информации комитета гражданской защиты населения, сигнал о ракетной опасности будет включаться на постоянной основе при оповещении о возникновении угрозы, – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Ровно неделю назад волгоградцы впервые услышали протяжный гул сирен, звучавший не в учебных целях. Из-за угрозы ракетной атаки жителей попросили как можно скорее спуститься в укрытие или расположиться в комнате без окон – лучшим вариантом специалисты назвали ванную. Полную инструкцию корреспонденты ИА «Высота 102» собрали в отдельном материале.

С субботы, 4 июля, при объявлении ракетной опасности электросирены будут включать и в Волжском. В администрации заявили, что в городе проверяют состояние подвалов и оперативно устраняют все недостатки.





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