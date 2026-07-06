В Волгограде проверили надежность более 700 км труб





В Волгограде в ходе гидравлических испытаний на сетях выявили 1500 ненадежных участков. Из общего числа 1200 уже устранены.

Всего за 2,5 месяца специалисты «Концессий» проверили на прочность 756 километров тепловых сетей. В июле гидравлические испытания во всех районах Волгограда будут продолжены.

На это время работа котельных по графику приостанавливается. В связи с этим приостановлена подача горячей воды в дома горожан. В компании отметили, что данная мера является единственным возможным способом проверить сети и улучшить их работу.

Подавая в трубы охлажденный теплоноситель под давлением, специалисты проверяют герметичность системы. Старые и изношенные участки трубопровода не выдерживают – образуются течи. В дальнейшем такие трубы меняют или проводят восстановительные работы.