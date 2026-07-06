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Общество

В Волгограде ограничат движение и изменят схему транспорта на две недели

Общество 06.07.2026 14:02
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06.07.2026 14:02


В Центральном районе Волгограда на две недели изменят схему транспорта и перекроют участок дороги в связи с реконструкции общественного пространства. Как рассказали в пресс-службе мэрии, на площади Павших борцов запланирована замена участка ливневой канализации диаметром 300 и 400 миллиметров протяженностью порядка 300 метров.    

– С 7.00 7 июля до 22 июля ограничивается движение на участке ул. Мира в границах улиц им. В.И. Ленина и Володарского, по ул. Володарского в границах улиц Коммунистической и Мира. Объезд участка проведения работ можно осуществлять по улицам Краснознаменской, Аллее Героев, Гоголя, Комсомольской, Пушкина, Мира и пр. им. В.И. Ленина, – сообщили в мэрии. 

Также изменится схема движения общественного транспорта. Автобусные маршруты №№ 6, 21, 88 и 89 при движении со стороны ж/д вокзала будут следовать через улицы Коммунистическую, Порт-Саида и пр. им. В.И. Ленина со всеми установленными в расписании остановками.

Напомним, в Волгограде в течение 2026 года завершится реконструкция площади Павших борцов и территории у вокзала. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки 30 мая. 

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