



9 июня президент Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий председателя Волгоградского областного суда Алексея Глухова. Он продолжит исполнять свои обязанности в течение шести ближайших лет.

Ранее Алексей Глухов работал в Тракторозаводском суде Волгограда, руководил Красноармейским и Центральным районными судами областного центра, работал в Волгоградском областном суде, возглавлял судебный состав Первого кассационного суда. На должность председателя Волгоградского областного суда был изначально утверждён Владимиром Путиным в 2020 году.

Фото: объединённая пресс-служба судов Волгоградской области