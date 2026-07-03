



Волгоградский «Ротор» совершил заметное усиление линии обороны – в стан команды перешёл Николай Владимирович Поярков. Контракт с 25‑летним футболистом заключён по схеме 2+1, что даёт клубу гибкость в оценке перспектив сотрудничества, а игроку – возможность уверенно закрепиться в составе.

Поярков – футболист с солидным опытом выступлений в сильнейших лигах страны. Воспитанник московского «Спартака», он провёл в системе клуба восемь лет, после чего продолжил путь в «Локомотиве», где прошёл закалку в молодёжных турнирах и даже попробовал силы в юношеской лиге УЕФА. Уже тогда было видно, что у парня есть характер: например, он сумел отличиться в матчах против сверстников из серьёзного европейского клуба – «Шальке».

За годы карьеры Николай успел примерить форму сразу нескольких известных команд – от «Ростова» и «Рубина» до «СКА‑Хабаровск» и «Сокола». Его путь – это история постоянного движения вперёд и адаптации к разным стилям игры. В РПЛ он провёл 42 матча, отметившись одной голевой передачей, а всего на профессиональном уровне сыграл 159 игр, забив 4 мяча и отдав 5 результативных пасов. Особенно продуктивным получился сезон 2024/2025, когда в составе «СКА‑Хабаровск» и «Ростова» он суммарно отыграл более 1300 минут, забил гол и сделал передачу – показатель стабильной игровой практики.

Не менее важна и турнирная закалка: в активе защитника – бронза и серебро первенства ПФЛ, а также опыт выступлений за сборные России U‑18 и U‑20, где он провёл 12 матчей. Это говорит о том, что на уровне молодёжных сборных его считали перспективным исполнителем.

При росте 180 см Поярков уверенно чувствует себя в единоборствах, при этом сохраняет необходимую для современного крайнего защитника мобильность. Для «Ротора» такой игрок – не просто опция на фланг, а потенциальный лидер обороны: с опытом топ‑клубов, пониманием ритма Премьер‑лиги и умением действовать в условиях жёсткой конкуренции.

С учётом того, как волгоградцы ведут трансферную кампанию, приход Пояркова выглядит логичным шагом: команде нужны не только скорость и напор, но и хладнокровие в решающие моменты. Теперь болельщикам остаётся с интересом следить, как Николай впишется в тактические схемы тренерского штаба и какую роль сыграет в борьбе за турнирные цели сезона.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»