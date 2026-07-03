



Серийные похитители складированного вдоль железнодорожных путей щебня и дизтоплива идут под суд в Волгоградской области.

Двое подельников вывозили материалы с марта 2024-го по октябрь 2025 года. За это время они успели похитить больше 1050 тонн щебня, а также забрать по топливной карте 200 литров «дизеля» для последующей перепродажи.

– Мужчин– один из них являлся материально-ответственным лицом – задержали в ноябре прошлого года во время их попытки украсть 162 тонны складированного вдоль железнодорожных путей и принадлежащего железнодорожной организации щебня, – напомнили в пресс-службе Приволжской железной дороги. – В отношении компаньонов возбуждено уголовное дело по статьям «Кража», а также «Присвоение и растрата».

Расследованное следователями линейного управления МВД на транспорте уголовное дело передано на рассмотрение в Палласовский районный суд.

Фото Андрея Поручаева