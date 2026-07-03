



В Волгоград специалисты ПАО «Волгоградэнергосбыт» подвели итоги весеннего аудита качества обслуживания. Как сообщает ИА «Высота 102», в опросе поучаствовали больше 7 тысяч волгоградцев. Жители региона оценивали работу компании в офисах, по телефону и в цифровых сервисах. Результаты показали: волгоградцы замечают перемены к лучшему, но есть и зоны для роста.

Очные визиты: комфорт и общение

Посетители сбытовых участков оценили удобные зоны ожидания и понятные информационные стенды в офисах организации. Однако главный плюс – это отношение сотрудников: волгоградцы отмечают, что специалисты вникают в проблемы, дают полные объяснения и делают это доброжелательно. Живое общение по-прежнему остается сильной стороной компании.

Горячая линия: вежливость на высоте, доступность — на доработке

Колл-центр «Волгоградэнергосбыта» принимает огромное количество звонков, и операторам приходится непросто. Тем не менее качество консультаций растет: сотрудники не отмахиваются шаблонными ответами, а стараются решить вопрос. Самый высокий балл (4,05 из 5) клиенты поставили именно за вежливость и доброжелательность – это говорит о серьезном подходе к корпоративной культуре.

Онлайн-сервисы: главный прорыв года

Цифровые каналы показали наибольший прогресс. Волгоградцам, согласно результатам опроса, нравится оперативность ответов по электронной почте и в Личном кабинете. Настоящим хитом стали сервисы самообслуживания. Но лидерство за интерактивными сервисами самообслуживания: возможность решать вопросы самостоятельно, без посещения офиса и ожидания на линии, получила самые положительные отзывы. Удобство общения со специалистами в цифровой среде также отмечено как соответствующее современным ожиданиям.

– Итоги опроса показывают, что мы движемся в правильном направлении. Наши клиенты ценят и личное общение, и возможность быстро решить вопрос онлайн. Особенно радует, что самостоятельные цифровые сервисы набирают популярность и получают высокие оценки – значит, мы смогли сделать их действительно полезными и интуитивно понятными. При этом мы слышим и пожелания по улучшению телефонной доступности и уже работаем над этим. В основе нашего сервиса лежит простое правило: за каждым лицевым счетом стоит человек, и мы относимся к нему с искренним уважением, – прокомментировал Владимир Жестков, начальник Управления единого договорно-расчетного центра ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Отметим, что опрос стал частью программы компании по повышению качества обслуживания на 2026 год, разработанной по Постановлению Правительства РФ № 557. Документ задает стандарты доступного и прозрачного сервиса для всех потребителей. Ознакомиться с полным текстом программы можно на сайте компании.