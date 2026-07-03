СК выясняет причины гибели 16-летнего подростка в пруду





Следователи Урюпинского межрайонного отдела начали проверку после гибели 16-летнего подростка на пруду Огуречный в Новониколаевском рабочем поселке.

Как уточнили в СУ СК России по Волгоградской области, в необорудованном для купания месте юноша отдыхал вместе с друзьями. В какой-то момент подросток нырнул в воду, однако на поверхности уже не появился. Его тело водолазы обнаружили на глубине шести-семи метров.

– Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей трагедии, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

С приходом по-летнему жарких дней волгоградцев просят как можно внимательнее следить за детьми и не забывать о простых правилах безопасности – купаться только в разрешенных местах, а также не прыгать в водоем с высоты.

Фото ГКУ "Служба спасения"