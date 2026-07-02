Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 42 рубля





Средняя зарплата работников в Волгоградской области в апреле 2026 года составила 72620 рублей. Новые данные опубликовал Росстат. При этом в марте этот показатель был на 42 рубля меньше – 72578 рублей. За период с января по апрель средняя зарплата жителей Волгоградской области составила 70726 рублей.

Среди регионов ЮФО Волгоградская область по уровню зарплаты в апреле 2026 года расположилась на четвертом месте. Лидером остался Краснодарский край. Работники в этом регионе получали в апреле в среднем 85171 рубль.

В Ростовской области средняя зарплата составляла 76856 рублей, а в Астраханской – 74860 рублей.