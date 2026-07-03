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Общество

Мощнейшая магнитная буря ударила по волгоградцам: когда она закончится?

Общество 03.07.2026 06:02
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03.07.2026 06:02


Одна из самых сильных за последние месяцы магнитных бурь ударила по метеозависимым жителям Волгоградской области.

На вспышечных графиках отмечается резкий рост активности (фактически взрывы на Солнце идут непрерывно), однако этот рост всё равно примерно в 5–10 раз уступает прогнозным значениям, учитывая размер наблюдаемых на Солнце структур. Причины этого расхождения не вполне понятны. В течение суток (скорее всего начиная с ночи с четверга на пятницу) к Земле начнут поступать первые выбросы плазмы из этих групп пятен. Хотя экстремально сильных взрывов на Солнце пока не зафиксировано, воздействие, вероятно, будет заметным – в диапазоне от G2 до G3, что может означать самую сильную бурю за последние несколько месяцев. Вероятность наблюдения полярных сияний в северном полушарии при этом минимальна: ночи слишком короткие, а небо слишком светлое, – рассказывают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитные возмущения, которые могут ударить по самочувствию метеозависимых волгоградцев, сойдут на нет ближе к выходным.

К выходным это, по-видимому, приведёт к полной «стерилизации» ситуации — группы пятен окажутся настолько далеко, что даже вспышки рекордной силы уже не смогут повлиять на Землю. Сегодня, пожалуй, последний день, когда ещё возможны фронтальные удары по планете, – комментируют астрономы.

Действительно ли магнитные бури способны нарушить планы горожан, или их «возможности» сильно переоценены, корреспонденты ИА «Высота 102» общались с врачом-терапевтом Марией Деревянченко.

Влияние геомагнитных возмущений на здоровье человека по-прежнему остается дискуссионным вопросом. Доказательной базы здесь в принципе нет, а все исследования по этой теме носят наблюдательный и статистический характер. Тем не менее, официальная медицина признает существование метеозависимости и метеочувствительности не как самостоятельного диагноза, а как фактора, который может усугубить хронические заболевания, – комментировала Мария Деревянченко. – Чаще всего к врачу общей практики такие пациенты обращаются с жалобами на общую слабость и разбитость, снижение работоспособности, головные боли и головокружения вплоть до шаткости походки, бессонницу или, напротив, сонливость. Метеочувствительных людей могут также беспокоить боли в суставах и мышцах, повышенная тревожность, резкие перепады настроения и обострение хронических болезней.

Фото Андрея Поручаева 

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