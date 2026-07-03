



Одна из самых сильных за последние месяцы магнитных бурь ударила по метеозависимым жителям Волгоградской области.

– На вспышечных графиках отмечается резкий рост активности (фактически взрывы на Солнце идут непрерывно), однако этот рост всё равно примерно в 5–10 раз уступает прогнозным значениям, учитывая размер наблюдаемых на Солнце структур. Причины этого расхождения не вполне понятны. В течение суток (скорее всего начиная с ночи с четверга на пятницу) к Земле начнут поступать первые выбросы плазмы из этих групп пятен. Хотя экстремально сильных взрывов на Солнце пока не зафиксировано, воздействие, вероятно, будет заметным – в диапазоне от G2 до G3, что может означать самую сильную бурю за последние несколько месяцев. Вероятность наблюдения полярных сияний в северном полушарии при этом минимальна: ночи слишком короткие, а небо слишком светлое, – рассказывают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитные возмущения, которые могут ударить по самочувствию метеозависимых волгоградцев, сойдут на нет ближе к выходным.

– К выходным это, по-видимому, приведёт к полной «стерилизации» ситуации — группы пятен окажутся настолько далеко, что даже вспышки рекордной силы уже не смогут повлиять на Землю. Сегодня, пожалуй, последний день, когда ещё возможны фронтальные удары по планете, – комментируют астрономы.

Действительно ли магнитные бури способны нарушить планы горожан, или их «возможности» сильно переоценены, корреспонденты ИА «Высота 102» общались с врачом-терапевтом Марией Деревянченко.

– Влияние геомагнитных возмущений на здоровье человека по-прежнему остается дискуссионным вопросом. Доказательной базы здесь в принципе нет, а все исследования по этой теме носят наблюдательный и статистический характер. Тем не менее, официальная медицина признает существование метеозависимости и метеочувствительности не как самостоятельного диагноза, а как фактора, который может усугубить хронические заболевания, – комментировала Мария Деревянченко. – Чаще всего к врачу общей практики такие пациенты обращаются с жалобами на общую слабость и разбитость, снижение работоспособности, головные боли и головокружения вплоть до шаткости походки, бессонницу или, напротив, сонливость. Метеочувствительных людей могут также беспокоить боли в суставах и мышцах, повышенная тревожность, резкие перепады настроения и обострение хронических болезней.

Фото Андрея Поручаева