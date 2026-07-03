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Происшествия

Шестеро волгоградцев попытались «отжать» бизнес, похитив предпринимателя

Происшествия 03.07.2026 10:31
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03.07.2026 10:31


Шестеро волгоградцев пытались присвоить себе кафе путем рейдерского захвата. Не получив согласия от его владельца, участники группы похитили мужчину и, угрожая убийством, возили по городу до тех пор, пока тот наконец не подписал все необходимые бумаги.

В апреле компаньоны вышли на владельца предприятия общественного питания – предположительно, речь идет об одной из волгоградских шашлычных, - потребовав не только отдать им деньги, но и право собственности на принадлежащий бизнес. Столкнувшись с весьма ожидаемым отказом, волгоградцы спустя несколько дней под надуманным предлогом организовали новую встречу и все-таки добились от коммерсанта 300 тысяч рублей.

Еще через пару дней современные рэкетиры приехали на парковку автосервиса, где в этот момент находился предприниматель и, угрожая ножом, заставили его сесть в собственный автомобиль.

– Мужчины ездили по городу и продолжали угрожать владельцу кафе, требуя переоформления принадлежащего ему имущества. Опасаясь и за собственную жизнь, и за жизни своих близких, он подписал документы о передаче права собственности и находящегося там имущества общей стоимостью более двух с половиной миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – В результате совместной работы следователей областного управления и сотрудников УФСБ России по Волгоградской области шестеро волгоградцев были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело о похищении человека и вымогательстве имущества в особо крупном размере.

Фото из архива V102.ru

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