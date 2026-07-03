Украинские дроны вновь атаковали российские регионы





Над территорией России уничтожили 155 украинских дронов. Волгоградскую область после вечерней ракетной опасности налет беспилотников обошел стороной.

Смертоносные летательные аппараты минувшей ночью уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями и Республикой Крым. Войска ПВО работали также в Тверской, Смоленской, Калужской, Московской областях, а также в Краснодарском крае.

В Волгоградской области накануне вечером объявили ракетную опасность. Горожане во второй раз услышали сигнал «Воздушной тревоги» и получили призыв спуститься в укрытия. Как правильно вести себя при включении сирены, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото Андрея Поручаева