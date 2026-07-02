



В Счетной палате РФ выявили факты неэффективного использования средств федерального бюджета на строительстве арбитражного суда Волгоградской области. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, такие выводы были сделаны после изучения материалов по возведению трех арбитражных судов, в том числе Иркутской области и республики Удмуртия.

В частности, как показала проверка, стоимость строительства здания арбитражного суда Волгоградской области выросла почти вдвое, на 96,7% - с 2,3 до 4,5 миллиарда рублей. При этом сроки строительства увеличились на 18 месяцев. Причинами роста стоимости и увеличения сроков выполнения работ стали подорожание стройматериалов, а также уход с рынка иностранных компаний, которые должны были произвести и поставить соответствующее оборудование.

В итоге здание арбитражного суда не введено в эксплуатацию до сих пор.

В Счетной палате РФ также отметили, что в арбитражном суде Волгоградской области отмечены риски повреждения и утраты судебных дел в связи с тем, что они хранятся в архивных помещениях недостроенного здания. По результатам контрольного мероприятия Счетная палата направила соответствующее представление председателю арбитражного суда Волгоградской области с требованием принять меры по устранению указанного нарушения.

Напомним, о начале строительства нового здания арбитражного суда Волгоградской области стало известно в 2021 году, когда был объявлен закрытый аукцион на проведение этих работ. Изначально стоимость строительства оценивалась в 1 миллиард рублей. Затем были заключены еще несколько контрактов.

Фото сайта Счетной палаты РФ