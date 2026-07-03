Полиция начала задержания бензиновых спекулянтов





В России полицейские приступили к задержаниям спекулянтов, торгующих бензином. Как сообщает Привет-Ростов, накануне двое молодых мужчин были задержаны в Краснодарском крае.

Задержание 21 и 22-летних жителей Ростовской области было произведено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Краснодару. По информации полицейских, в арендованном автомобиле они перевозили бензин для последующей перепродажи по завышенной цене в Краснодарском крае.

– Предварительно установлено, что посредством одного из мессенджеров молодые люди нашли оптового заказчика из Краснодара, после чего на автозаправочной станции в городе Ростове‑на‑Дону совместно приобрели бензин и направились в краевой центр, – сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.





В настоящее время полиция проводит проверку. Не исключено, что спекулянты могут стать фигурантами уголовного дела по статье 238 УК РФ– производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю