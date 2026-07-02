



Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих руководителей коммерческих организаций, подозревающихся в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что обвиняемые, являясь подрядчиком и субподрядчиками в рамках муниципального контракта на выполнение работ по строительству первого этапа сооружений биологической очистки на острове Голодный в Волгограде, с декабря 2020 года по март 2023 года похитили более 190 млн рублей путем замены оборудования на более низкое по стоимости.

При этом изменения в проектно–сметную документацию не вносились, цена контракта не снижалась. Уголовное дело направлено пЦентральный районный суд для рассмотрения по существу. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых и изъяты активы возглавляемых ими фирм на сумму более 206 млн рублей.

Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по региону.

Как сообщало ИА «Высота 102», контракт МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» на строительство очистных сооружений на острове Голодный в рамках второго этапа был заключен в октябре 2021 года со столичной компанией АО «Акватик». Фирма из Москвы оказалась единственным участником закупки. Сумма контракта составила около 2 миллиардов рублей. Работы должны были быть выполнены до 1 февраля 2024 года.

Одними из крупных субподрядчиков являлись две компании – ООО «Меткомпром» из Волжского Волгоградской области и ООО «Базис» из Ростова-на-Дону. Первая занималась изготовлением комплектующих, а вторая – возведением монолитных конструкций.

Однако вовремя работы в рамках второго этапа выполнены не были. В конце 2024 года в Госдуме были раскритикованы регионы, в том числе Волгоградская область, которые не сдали в оговоренные сроки строящиеся по нацпроекту «Оздоровление Волги» очистные.

Напомним, к реконструкции очистных на Голодном приступили в 2019 году. Исполнителем первого этапа работ также являлось АО «Акватик». Стоимость контракта составила тогда около 1,3 миллиарда рублей.