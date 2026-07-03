Улицы около Волгоград Арены перекроют из-за концерта «Руки Вверх!»





В Волгограде завтра, 4 июля, закроют проезд на нескольких улицах около главной спортивной арены в связи с проведением концерта группы «Руки Вверх!». В администрации спортивного объекта обратились с призывом к зрителям воздержаться от использования личного автотранспорта из-за ограниченного количества парковочных мест вокруг территории арены, а также из-за закрытия путей проезда по следующим маршрутам:

- пр. им. Ленина (участок от ул. им. Зайцева до ул. Маршала Крылова);

- 0-я продольная магистраль;

- ул. им. Зайцева;

- ул. Маршала Крылова.

Для личного транспорта будут открыты парковки, расположенные в пешей доступности от стадиона «Волгоград Арена»: на ул. 7-й Гвардейской, у ТРК «Европа Сити Молл», за зданием областного суда, у Дворца спорта и у ТЦ «Стройград».