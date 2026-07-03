Сегодня, 3 июля, в Волгограде состоятся похороны погибших в результате вражеского удара рабочих волгоградского предприятия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Ритуальный патруль», родственники, друзья и коллеги простятся с Татьяной Моторыгиной. Ей было 53 года. Последний приют она обретет на кладбище в Волжском.
61-летнего Олега Варламова, рабочего предприятия, похоронят в Волгограде.
Напомним, 27 июня Волгоград подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Удар был нанесен по волгоградскому заводу. Пострадали 11 человек, двое - погибли. Тело второго погибшего удалось найти после разбора завалов.
Фото Ритуальный патруль t.me, коллаж V102.RU