В Волгоградской области в начале июля неожиданно «воскресла» мошка





В Волгоградскую область к концу первой недели июля неожиданно активизировался гнус, «на минималках» переживший традиционный сезон.

О нашествии мошки корреспондентам ИА «Высота 102» рассказали жители сразу нескольких районов Волгограда. По их словам, насекомые, которые, казалось бы, уже не имеют шансов на «возрождение», бесчинствуют на дачах, детских площадках, в скверах и парках.

– В отсутствии ветра гнус летит в лицо, пытается залезть в глаза и в уши, поэтому спокойной прогулка по городу, увы, не получается, - посетовали горожане.

В этом году мошка, от которой ждали масштабного выхода, позволила горожанам спокойно начать лето. Подобное поведение гнуса вызвало удивление даже у специалистов.

– Вероятно, на численности насекомых в этом году сказались длинный паводок и непогода. В то время, пока Астраханская область проживала этот сезон, как и обычно, – в москитных сетках, Волгоградскую область эта участь практически миновала, – рассказывал корреспондентам ИА «Высота 102» волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. – В пятницу мы с коллегами были в Волго-Ахтубинской пойме и с удивлением заметили там только комаров. Мошки же практически не было.

А вот комары на этом фоне работали буквально за двоих. Из-за сильного паводка и осадков кровососы не давали прохода жителям Волгоградской области.

– В этом году в регионе действительно много комаров, – подтверждали эксперты. – Их число зависит в большей степени не от дождей, а от большого количества воды в пойменных лугах.

Фото сгенерировано с помощью ИИ