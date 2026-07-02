В Волгограде вновь прозвучал сигнал воздушной угрозы из-за ракет ВСУ





В Волгограде на фоне объявленной в регионе ракетной опасности включили сирены ГО и ЧС вечером 2 июля. Как сообщает ИА «Высота 102», звуки, напоминающие о необходимости укрыться в заглубленных помещениях, услышали жители всех районов региональной столицы.

От Министерства обороны РФ и официальных ведомств на текущий момент уточняющей информации не поступало. Аэропорт Волгограда осуществляет работу в штатном режиме.

Напомним, о новой угрозе ракетной атаки жителей Волгоградской области предупредили в 19:58 мск. Волгоградцам рекомендовано укрыться в подвалах. Если это сделать невозможно, необходимо придерживаться ряда правил.