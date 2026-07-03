Соцфонд досрочно перечислит волгоградцам выплаты





Соцфонд Волгоградской области опубликовал график июльских выплат. Часть из них поступит на счета получателей досрочно. Так, сегодня, 3 июля, будут перечислены следующие выплаты:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;

- ежемесячные выплаты на ребёнка военнослужащего по линии СФР.

При этом ежемесячную выплату из средств маткапитала волгоградцы получат досрочно, так как дата выплаты, 5 июля, выпадает на воскресенье.

8 июля работающим родителям перечислят пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Также сегодня, 3 июля, и 10 июля Соцфонд направит пенсии тем, кто получает их по линии этого ведомства. Волгоградцы получат их раньше, так как 4 и 11 числа будут выходными.

А 21 июля пенсии выплатят уже по графику.



