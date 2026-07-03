Фронтовик из Волгоградской области Павел Андреев отметил 103-летие

Сегодня, 3 июля, легендарному фронтовику Павлу Алексеевичу Андрееву исполнилось 103 года. Как сообщили в Волгоградской облдуме, Павел Алексеевич Андреев родился в Котовском районе. На фронт ушел, когда ему было 19 лет. Он принимал участие в Сталинградской битве, воевал на Ленинградском, Прибалтийском, 3-й Белорусском фронтах. Павел Алексеевич защищал Родину в боях на Курской дуге, освобождал Прибалтику, сражался на Либавском направлении и на Курляндском полуострове в Литве. Победу Павел Алексеевич встретил в Кенигсберге.