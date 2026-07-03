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Расследования

Пропавшего пенсионера нашли живым в заброшке под Волгоградом

Расследования 03.07.2026 10:10
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03.07.2026 10:10


Счастливым финалом завершились поиски 65-летнего пенсионера, пропавшего 27 июня в рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области. Мужчина вышел из дома 27 июня и пропал. Как стало известно, мужчина страдал провалами в памяти и,скорее всего, он забыл дорогу к своему дому. 

Волонтеры волгоградского отряда Лиза Алерт уже на следующий день развернули поисковую операцию. Часть группы опрашивала местных жителей, осматривала территорию гаражного кооператива, а также окрестности около озера. 


На следующий день волонтеры приступили к просмотру камер видеонаблюдения. И вот – первая зацепка! На одном из видео удалось обнаружить Юрия, который двигался в сторону автотрассы «Каспий». К тому же одна из женщин видела, как похожий мужчина прошел мимо поста ГАИ. 

Поисковики приступили к обследованию грунтовой дороги, ведущей к селу Дубовый овраг. 


В 150 метров  от этой дорогой находилось старое здание подстанции. Несмотря на то, что никакие тропинки к нему не вели, поисковики все-таки решили туда заглянуть. И, как оказалось, интуиция их не подвела.  В углу заброшки сидел пропавший. 

Пенсионера, который, к счастью, не потерял способность самостоятельно передвигаться, забрали родственники. 

А волонтеры отряда в очередной раз обращаются к членам семей с пожилыми людьми  с просьбой оставлять в карманах их одежды записки с номерами телефонов близких. 

Фото Лиза Алерт VK.com

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