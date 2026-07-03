Пропавшего пенсионера нашли живым в заброшке под Волгоградом

Счастливым финалом завершились поиски 65-летнего пенсионера, пропавшего 27 июня в рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области. Мужчина вышел из дома 27 июня и пропал. Как стало известно, мужчина страдал провалами в памяти и,скорее всего, он забыл дорогу к своему дому.
Волонтеры волгоградского отряда Лиза Алерт уже на следующий день развернули поисковую операцию. Часть группы опрашивала местных жителей, осматривала территорию гаражного кооператива, а также окрестности около озера.
На следующий день волонтеры приступили к просмотру камер видеонаблюдения. И вот – первая зацепка! На одном из видео удалось обнаружить Юрия, который двигался в сторону автотрассы «Каспий». К тому же одна из женщин видела, как похожий мужчина прошел мимо поста ГАИ.
Поисковики приступили к обследованию грунтовой дороги, ведущей к селу Дубовый овраг.
В 150 метров от этой дорогой находилось старое здание подстанции. Несмотря на то, что никакие тропинки к нему не вели, поисковики все-таки решили туда заглянуть. И, как оказалось, интуиция их не подвела. В углу заброшки сидел пропавший.
Пенсионера, который, к счастью, не потерял способность самостоятельно передвигаться, забрали родственники.
А волонтеры отряда в очередной раз обращаются к членам семей с пожилыми людьми с просьбой оставлять в карманах их одежды записки с номерами телефонов близких.
Фото Лиза Алерт VK.com