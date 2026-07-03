Пропавшего пенсионера нашли живым в заброшке под Волгоградом

В 150 метров от этой дорогой находилось старое здание подстанции. Несмотря на то, что никакие тропинки к нему не вели, поисковики все-таки решили туда заглянуть. И, как оказалось, интуиция их не подвела. В углу заброшки сидел пропавший.



Пенсионера, который, к счастью, не потерял способность самостоятельно передвигаться, забрали родственники.