В администрации Волгограда после категоричного отказа все-таки задумались о введении льготных абонементов для жителей домов, попавших на карту платных парковок.

О работе над оформлением резидентских разрешений во время острых и весьма эмоциональных дискуссий с общественниками заявила накануне замруководителя департамента городского хозяйства Елена Славина.

– Я рассчитываю, что к 1 сентября резидентские разрешения уже заработают, – прокомментировала она. – Но это мое мнение, сейчас вопрос прорабатывается. Каждое решение мы в обязательном порядке согласовываем с представителями научного сообщества. Сейчас как раз идет проработка условий, на которых будут резидентские разрешения реализовываться, а также механизм их действия.

Напомним, что в середине июня в мэрии на вопросы горожан о льготных абонементах отвечали более однозначно.

– Жители являются собственниками дворовых территорий, и для увеличения числа парковочных мест им необходимо на общем собрании принимать решение об устройстве площадок для парковки личных автомобилей. Введение резидентского парковочного разрешения в настоящее время не планируется, – цитировал портал Volganet пресс-службу администрации Волгограда.

Встреча сотрудников администрации с общественниками Волгограда состоялась в Общественной палате. Что представители власти ответили на острые вопросы горожан, возмутившихся тотальным введением платных парковок, присутствовавшие при обсуждениях корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото Андрея Поручаева