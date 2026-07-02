



Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования мужчины в городе Волжском Волгоградской области.

Сообщается, что 2 июля на пожилого мужчину, выходившего из подъезда, упал фрагмент отделки козырька крыши. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы. Отмечается, что капремонт крыши и фасада здания завершился в 2017 году, при этом качество проведенного ремонта оставлял желать лучшего

По данному факту СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Глава ведомства поручил руководителю регионального СК России Василию Семенову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.

Фото: ДТП и ЧП Волжский / t.me