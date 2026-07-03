



На выходных погода, взявшая курс не экстремальное потепление, сделает короткую передышку.

В субботу, 4 июля, жители Волгоградской области смогут открыть пляжный сезон – регион раскалится до +36 градусов. Первый выходной день ожидается тихим и безоблачным.

А вот в воскресенье раскаленный под июльским солнцем Волгоград омоет кратковременными дождями. Порывы ветра при этом вырастут до 15-18 м/с.

– В Волгограде температура воздуха днем поднимется максимум до +33 градусов, – отметили синоптики ЦГМС. – В некоторых районах области будет заметно прохладнее. Так, в западной части региона столбики термометров покажут не больше +23 - +28 градусов.

Фото Андрея Поручаева