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Происшествия

На севере Волгограда разгорелся пожар у жилого дома: видео

Происшествия 02.07.2026 18:43
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02.07.2026 18:43


Черный столб дыма сегодня, 2 июля, поднимался над Краснооктябрьским районом Волгограда. Как сообщили V102.RU очевидцы, на пересечении улиц Тарифной и Ватутина загорелась стихийная свалка.



Горы мусора образовались из сухих веток, а также старой мебели и строительных отходов, которые жители соседнего частного сектора навалили неподалеку от многоквартирного дома №29А по улице Тарифной. Свалка периодически вычищалась, но через некоторое время она образовывалась вновь. Для местных жителей инцидент не стал неожиданностью. 

– Периодически мусор на этом месте сгружался недобросовестными жителями частного сектора и ближайших многоквартирных домов. Много раз обращались для переноса мусорной площадки в другое место, но нас не слышали. И вот результат – сегодня куча строительных отходов и веток вспыхнули. Если нас не услышат, то так и будет гореть постоянно, – рассказали информагентству местные жители. 

Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 15:52. 

– Горел мусор глубокого залегания на площади 100 кв.м. Подразделения 2 ПСЧ ликвидировали горение в 16:29. Погибших и пострадавших нет, – дополнили в ведомстве.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Видео: читатели информагентства

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