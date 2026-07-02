Цены на бензин и дизель резко взлетели в Волгоградской области

В Волгоградской области за период с 23 по 29 июня зафиксировано резкое подорожание автомобильного топлива. По данным Росстата, заметнее всего в регионе выросли цены на дизтопливо. Если на предыдущей неделе литр солярки стоил 76,42 рубля, то теперь средняя цена на волгоградских АЗС достигла 77,15 рубля. Подорожание составило 73 копейки. Цена на АИ-95 выросла с 71,69 до 72,34 рубля.

АИ-92 стоит теперь в среднем 64,9 рубля (было 64,6 рубля).