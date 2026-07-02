Цены на бензин и дизель резко взлетели в Волгоградской области

В Волгоградской области за период с 23 по 29 июня зафиксировано резкое подорожание автомобильного топлива. По данным Росстата, заметнее всего в регионе выросли цены на дизтопливо. Если на предыдущей неделе литр солярки стоил 76,42 рубля, то теперь средняя цена на волгоградских АЗС достигла 77,15 рубля. Подорожание составило 73 копейки. Цена на АИ-95 выросла с 71,69 до 72,34 рубля.
АИ-92 стоит теперь в среднем 64,9 рубля (было 64,6 рубля).
Средняя стоимость АИ-98 взлетела с 93,91 до 94,08 рубля.
Всего, по данным Росстата, за неделю изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 82 субъектах Российской Федерации. Самый большой скачок цен произошел в Севастополе. В этом городе оно подорожало на 30%.
При этом снижение цен на автомобильное топливо зафиксировано в Московской области (-1,6%) и Москве (-0,7%).
Ранее, напомним, сообщалось, что в Волгоградской области спецштаб и УФАС контролируют рост цен на топливо.