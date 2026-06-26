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Общество

В Волгограде урежут мощность недостроенных очистных на острове Голодном

Общество 26.06.2026 09:00
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26.06.2026 09:00


В Волгограде объявили конкурс на разработку проектно-сметной документации по реконструкции очистных на острове Голодном. Организации, отобранной по итогу конкурсной процедуры, предстоит подготовить пакет документов, предусматривающий перестройку недавно возведённого блока участка, а также обновление одного из уже существующих.

Согласно проектно-сметной документации, на текущий момент в состав очистных сооружений входят 4 блока очистки: сооружения №1 и №2 мощностью по 80 тыс. м3 в сутки, а также блоки №3 и №4 мощностью, соответственно, 200 тыс. м3 в сутки и 134 тыс. м3 в сутки. При этом эксперты пришли к выводам, что блок №1 не обеспечивает нормативную очистку, а блок №3 и вовсе не достроен. Проектной организации предстоит разработать документы по их реконструкции.

Первым этапом планируется довести до ума блок №3 с уменьшением пропускной способности до 90 тыс. м3 в сутки. Вторым этапом станет обновление блока №1, в рамках которого, наоборот, мощность увеличат на 10 тыс. м3 в сутки.

Исполнителя госконтракта отберут в начале июля. Разработать пакет документов организация должна в течение полугода. Заказчиком выступает городской водоканал. На эти цели из бюджета выделено 30,2 млн рублей. Ранее редакция сообщала о разрыве контрактов общей стоимостью 3,6 млрд рублей с подрядной организацией АО «Акватик», осуществлявшей строительство очистных на острове Голодном. Муниципалитет потребовал с исполнителя 447 млн рублей из-за игнорирования организацией требований о доработке объекта.

Отметим, очистные сооружения на острове Голодном обеспечивают оказание услуг по водоотведению для 785 тыс. человек. Средний приток сточных вод составляет 204 тыс. м3 в сутки. Перспективная мощность объекта 400 тыс. м3 в стуки. Прошедшие очистку воды сбрасываются в Волгу — объект высшей категории рыбохозяйственного значения.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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