



В Волгограде и области предстоящие выходные обещают быть преимущественно тёплыми, но пасмурными. По информации метеорологов Волгоградского ЦГМС, в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. При этом в ночной период специалисты не исключают резкого снижения температуры.

27 июня в Волгоградской области ночью осадки не ожидаются, однако днём часть региона вновь окажется на пути грозового фронта. Возможны кратковременные дожди с усилением порывов ветра до 15-20 м/с. Температура ночью будет понижаться до отметок +11...16ºC, местами до +6ºC. Днем воздух вновь прогреется до +22...27ºС.

28 июня также ночью будет без осадков, однако днём вновь прогнозируются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. Ночью температура опустится до +10...15ºC, при этом эпизодически возможно снижение до +5ºС. Днем температура вновь поднимется до +21...26ºC.

Фото из архива ИА «Высота 102»