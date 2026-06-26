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Общество

Минобороны за ночь уничтожило над регионами России рекордные 660 БПЛА

Общество 26.06.2026 07:52
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26.06.2026 07:52


В ночь с 25 на 26 июня ВСУ вновь предприняли попытку удара беспилотниками дальнего радиуса по мирным городам России. В беспрецедентном по масштабам налёте приняли участие сотни БПЛА – 660 были сбиты дежурными подразделениями Минобороны России.

По данным военного ведомства, атака была сконцентрирована на 13 регионах. В их числе Брянская, Курская, Орловская, Калужская, Липецкая, Ростовская, Воронежская, Тульская, Рязанская, Астраханская области, Московский регион и Крым. Кроме того, часть БПЛА была перехвачена над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Отметим, Волгоградскую область удар противника обошёл стороной. Как ранее сообщала редакция, минувшей ночью в регионе пять часов действовала беспилотная опасность, однако аэропорт Волгограда не останавливал работу, гражданские суда использовали воздушное пространство в обычном режиме.

Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ

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