В Волгоградской области отменена пятичасовая беспилотная опасность





26 июня в Волгоградской области отменена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку уведомлений начало МЧС России в 05:28 через смс и ведомственное приложение.

По информации специалистов, теперь волгоградцы могут безопасно находится на открытых участках улиц и подходить к окнам.

Отметим, режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 26 июня в 00:24 и в общей сложности действовал порядка пяти часов. Спасатели рекомендовали в этот период воздержаться от поездок в лифтах и по возможности укрыться в помещениях без окон. При этом аэропорт Волгограда не закрывался и функционирует в обычном режиме.

Фото из архива ИА «Высота 102»