Волгоградской области списали часть бюджетных кредитов на 2,1 млрд

Правительство РФ приняло решение о списании задолженности по бюджетным кредитам на сумму более 2,1 миллиарда рублей с Волгоградской области. Соответствующее постановление размещено сегодня, 25 июня, на официальном сайте правительства. Помимо Волгоградской области такое решение принято в отношении еще семи регионов РФ.

– По поручению Президента Правительство продолжает работу по облегчению долговой нагрузки субъектов, что позволяет высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и качества жизни граждан, – поясняется в документе.

Всего спишут восьми регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму свыше 48 млрд рублей.





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