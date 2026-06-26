



26 июня утром ажиотаж на волгоградских заправках несколько сбавил обороты. Читатели ИА «Высота 102» поделились кадрами свободных АЗС.





- Утром проехал от ГЭС до центра. Считай, Тракторозаводской, Краснооктябрьский, Центральный районы. По сути, почти половина города, и никакой толкотни. Бензин есть почти на всех заправках, а очередей нет. Максимум 2-3 машины, но это обычная картина для начала рабочего дня, - рассказал журналистам один из автолюбителей.





Стабильная обстановка отмечается на заправках TEBOIL, «Лукойл» и «Газпром».





Напомним, из-за взрывного ажиотажа накануне власти были вынуждены урезать лимиты отпуска бензина на одну машину с 30 до 20 литров. Журналисты ИА «Высота 102» побывали на заправках и поговорили с водителями о сложившейся в городе ситуации.

Фото: читатели ИА «Высота 102»