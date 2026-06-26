В Волжском родственникам погибших бойцов передали ордена и медали

Федеральные новости

5 лет взаперти: в Саратове мать превратила жизнь 16-летней дочери в клетку

В Саратове завершилась история, которая могла бы лечь в основу психологической драмы. 16 лет – возраст, когда подростки получают паспорт, готовятся к выпускному и строят планы. Но для одной...