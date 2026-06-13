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Волгоградские УК за 5 месяцев получили 296 штрафов на 30 млн

Общество 13.06.2026 12:15
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13.06.2026 12:15


В Волгоградской области управляющие компании, несмотря на внимание контролирующих структур, продолжают нарушать законодательство. По данным Госжилнадзора, за пять месяцев 2026 года обслуживающие организации, а также ресурсоснабжающие компании схлопотали 296 штрафов общим объёмом более 30 млн рублей.

Среди наиболее частых нарушений: несоблюдение лицензионных требований управления МКД, правил содержания и ремонта домов, нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

К примеру, в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Град 34» выявлен факт ненадлежащего технического состояния системы отопления в чердачном помещении и ненадлежащее санитарное состояние подъезда №1 многоквартирного дома №3 по ул. им. Воровского в Волгограде. По выявленным нарушениям компания привлечена к административной ответственности и оштрафована на 125 тыс. рублей.

Жители региона могут сообщить о нарушениях в органы жилнадзора в электронном виде с помощью портала ГИС ЖКХ или приложения «Госуслуги.Дом», а также почтовым отправлением или лично. По Волгограду — в управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А). По Волжскому, Михайловке, Камышину, Урюпинску, Фролово — в администрации городских округов; по остальным муниципальным образованиям — в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А).

Фото: архив V102.RU

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