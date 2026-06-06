



Вчера сборная России в товарищеском матче уверенно разобралась с Буркина‑Фасо, отгрузив сопернику три безответных мяча. 41 058 зрителей на «Волгоград Арене» стали свидетелями уверенной победы подопечных Валерия Карпина – 3:0. Главным арбитром встречи был Ненад Минакович из Сербии, в качестве резервного судьи выступил волгоградец Рафаэль Шафеев.





После неприятного поражения от Египта (0:1) тренерский штаб явно искал новые сочетания. И в Волгограде Валерий Георгиевич решился на масштабную ротацию: восемь изменений по сравнению с прошлой игрой. В основе остались лишь Данила Круговой, Антон Миранчук и Максим Глушенков. Капитанская повязка – у Алексея Миранчука.









Гости тоже приехали не с пустыми руками. В составе Буркина‑Фасо хватало имён, знакомых российскому болельщику: защитник «Байера» Эдмонд Тапсоба, вингер «Брентфорда» Данго Уаттара и даже нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. Не хватало только капитана Бертрана Траоре из «Сандерленда».











Любопытно, что на предматчевой пресс‑конференции Валерий Карпин заметно сгущал краски, рассыпаясь в комплиментах сопернику. Как оказалось, поводов для столь серьёзных опасений не было: Буркина‑Фасо хоть и привезла добротный состав, но объективно уступала россиянам в классе.











Уже на первой минуте хозяева дали понять, что настроены серьёзно: острая атака едва не завершилась голом, но Тапсоба в последний момент заблокировал опасный удар. А уже на 14‑й минуте класс взял своё: после высокого прессинга россияне перехватили мяч, и Лечи Садулаев хладнокровно пробил издали –1:0.









Не успели болельщики перевести дух, как на 20‑й минуте счёт удвоился. Антон Миранчук прорвался по флангу, выдал точный прострел, а Алексей Миранчук, словно на тренировке, замкнул передачу – 2:0. Стадион ревел от восторга.









Ключевым моментом первого тайма стало удаление Мохамеда Уэдраого на 43‑й минуте. Фол последней надежды – и «жеребцы» остались в меньшинстве ещё до перерыва.











Во втором тайме Карпин сознательно отдал небольшую инициативу сопернику, чтобы вынудить команду гостей раскрыться. Буркина‑Фасо действительно создала несколько острых моментов, но класс и хладнокровие россиян сделали своё дело. Африканцы пытались включать прессинг, но россияне спокойно и уверенно выходили из‑под давления



На 73‑й минуте всё решилось окончательно. Максим Петров прострелил в штрафную, и Илья Вахания, оказавшись в нужное время в нужном месте, отправил третий мяч в сетку – 3:0. Это окончательно сломило сопротивление гостей.











Оставшиеся минуты матча сборная России использовала для решения локальных задач: обкатали новичков, проверили взаимодействия между линиями и спокойно довели игру до уверенной победы.











Главный тренер Буркина‑Фасо Амир Абду честно признал: два быстрых гола и удаление сломали игру его команде.











- Мы не смогли перестроиться после того, как остались вдесятером. Россия показала высокий уровень организации и использовала наши ошибки, – отметил наставник гостей.





Россия – Буркина‑Фасо – 3:0 (2:0).

5 июня. Волгоград. Стадион: «Волгоград Арена». Количество зрителей: 41 058.

Судьи: Минакович (Сербия), Божович (Сербия), Живин (Сербия).

Россия: Максименко, Бевеев (Петров, 60), Мелёхин, Морозов (Данилов, 60), Круговой (Сильянов, 79), Баринов, Умяров (Вахания, 60), Ан. Миранчук (Ибрагимов, 60), Ал. Миранчук (Обляков, 79), Глушенков (Мелкадзе, 60), Садулаев (Кисляк, 60).

Буркина‑Фасо: Никиема, Минунгу (Боуда, 46), Уэдраого, Уаттара (Абд. Тапсоба, 77), Нагало, Конате (Каборе, 70), Сангаре (Гнану, 46), Загре, Эдм. Тапсоба, Дусе (Симпоре, 70), Куасси (Бассинга, 88).

Голы: Садулаев, 14 (1:0). Ал. Миранчук, 20 (2:0). Вахания, 73 (3:0).

Предупреждены: Дусе, 23. Боуда, 72. Эдм. Тапсоба, 94.

Удалён: Уэдраого, 43









Для сборной России этот матч стал очередной рабочей встречей с не самым сильным соперником – возможностью дать практику резервистам и отработать тактические нюансы. Теперь команда готовится к следующему товарищескому матчу – 9 июня в Калининграде её ждёт встреча с Тринидадом и Тобаго.









Александр Веселовский



Фото Генннадия Гуляева





