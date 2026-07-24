Власти готовы помочь пострадавшим от урагана жителям хутора Манойлин





К вечеру 24 июля администрация Клетского района выступила с официальным комментарием по поводу ситуации в хуторе Манойлин, где в результате разгула стихии оказались частично разрушены жилые дома. По информации районных властей, людям будет оказана помощь в восстановлении.

Как уточнили в администрации, энергетики оперативно вернули свет в хутор. По итогам комиссионного обследования населенного пункта установлено, что повреждены 10 домов и школа.

– Сегодня из-за шквалистого ветра в хуторе Манойлин были повреждены кровля на здании МКОУ «Манойлинская СШ» и кровли 10-ти индивидуальных жилых домов. Также была повреждена линия электропередач. Электроснабжение хутора было оперативно восстановлено. Администрацией Клетского района было проведено комиссионное обследование пострадавших домовладений хутора. Будут приняты все меры по устранению последствий стихии. Кровля Манойлинской школы будет восстановлена в ближайшее время, – говорится в официальном сообщении.

Школа будет открыта 1 Сентября – приёмка здания к новому учебному году и начало учебного процесса пройдут в установленные сроки.

– Жителям хутора будет оказано содействие в ремонте жилых домов, – отдельно подчеркивают районные чиновники.

Отметим, что редакция ИА «Высота 102» держит связь с жителями хутора Манойлин – о том, как проходит восстановление домов и проходит ли, мы расскажем на нашем сайте.