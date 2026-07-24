Новая угроза удара БПЛА нависла над Волгоградской областью





В Волгоградской области вечером пятницы объявили об угрозе беспилотной атаки.

Сообщения от РСЧС стали поступать на телефоны волгоградцев сегодня в 23:16. Из-за возможного удара дронами ВСУ жителей попросили соблюдать хорошо известные всем правила - не подходить к окнам, не пользоваться лифтом и с осторожностью выходить на улицу.

Волгоградский аэропорт тем временем работает без ограничений. К этому часу в авиагавани от расписания отстает лишь завтрашний утренний рейс из турецкой Антальи.

Фото Андрея Поручаева