Первая и долгожданная: в Волжском спасли от выкидыша 41-летнюю женщину





В Волжском сохранили долгожданную беременность 41-летней женщине, на ранних сроках столкнувшейся с гестационным сахарным диабетом.

В больницу имени Фишера волжанка, долгое время мечтавшая о рождении ребенка, попала с угрозой непроизвольного аборта. Для сохранения беременности пациентку тут же отправили в гинекологическое отделение, а после купирования острого состояния отправили на консультацию к эндокринологам. Оказалось, что корнем всех проблем стал гестационный сахарный диабет.

Тактику лечения медики выработали на созванном в больнице консилиуме. Будущую маму научили контролировать уровень сахара в крови и объяснили, что делать при его неожиданных скачках.

– Гестационный сахарный диабет на фоне угрозы прерывания беременности — это всегда вызов для врачебной команды. В данном случае мы работали с пациенткой зрелого репродуктивного возраста, для которой эта беременность стала первой и долгожданной. Наша главная задача была не просто нормализовать углеводный обмен, а сделать это максимально безопасно для плода, не нарушив при этом терапию, направленную на сохранение беременности, – прокомментировала заведующая эндокринологическим отделением больницы имени Фишера Екатерина Григорова. – Ключевым фактором успеха стало раннее обучение пациентки самоконтролю: когда женщина понимает, как питание и доза инсулина влияют на её состояние, она перестаёт бояться и становится полноценным участником лечебного процесса. Именно такой междисциплинарный подход — эндокринологов, акушеров-гинекологов, терапевтов и лабораторной службы — позволяет сохранять две жизни одновременно.

Сегодня ни самой женщине, ни плоду ничего не угрожает. За состоянием волжанки наблюдают как акушер-гинеколог, так и эндокринолог.

Фото из архива V102.ru