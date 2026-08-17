В Волгоградской области стартовал конкурс «Признание молодых»





В преддверии молодёжного фестиваля #ТриЧетыре в регионе запустили первый конкурс «Признание молодых» для лидеров социальных проектов, НКО и наставников. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, заявки принимаются до 23 августа.

Комитет молодёжной политики Волгоградской области объявил о старте регионального конкурса «Признание молодых». Подать заявку можно до 23 августа на платформе ФГАИС «Молодежь России».

Конкурс проводится в трёх категориях: «Молодежный лидер» – для авторов или руководителей проектов в возрасте от 14 до 35 лет; «Лидер НКО» – для руководителей молодёжных организаций от 18 до 35 лет; «Наставник молодых» – для тех, кто имеет подтверждённый опыт передачи знаний и навыков молодёжи.

Жюри отберёт финалистов, а победителей определит народное голосование. Оно пройдёт с 28 августа по 8 сентября. Имена лауреатов объявят на пятом Волгоградском молодёжном фестивале #ТриЧетыре.

На фестивале также будет работать площадка «Молодежный проект» – 12 сентября в региональном молодёжном центре. Команды муниципальных образований и районов Волгограда представят свои социальные инициативы жюри. Регистрация – до 28 августа на сайте ФГАИС «Молодежь России» (смена «Городской» или «Муниципальный», площадка «Молодежный проект»).

Фото: администрация Волгоградской области