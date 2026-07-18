



В конце июля — начале августа в Старополтавский район Волгоградской области нагрянет десант из профессиональных психологов и медиаторов, которые попытаются урегулировать конфликт, разразившийся между учителями и ученицей Красноярской СШ. Визит специалистов организует детский омбудсмен региона Юлия Приклонская.

- Я этой ситуацией занималась ещё в апреле 2026 года, когда ко мне обратилась мама девочки. Тогда район сообщил, что всё улажено и достигнуто взаимопонимание с девочкой. Я была очень удивлена, когда узнала, что конфликт приобрёл такие обороты. На текущий момент уже запланировали выезд в район в ближайшие недели. У нас в команде есть очень хорошие психологи, медиаторы. Поработает с обеими сторонами, уверена, что сможем разрешить ситуацию и сделать так, чтобы несовершеннолетняя смогла комфортно и ничего не опасаясь окончить 11-й класс, - подчеркнула уполномоченный по правам ребёнка Волгоградской области.

Отметим, о ситуации в школе села Красный Яр редакция рассказывала на прошлой неделе. По словам матери школьницы, классный руководитель вместе с директором устроили травлю её ребёнку, из-за чего идущая на золотую медаль круглая отличница, участница олимпиад вот уже полгода отказывается посещать образовательное учреждение. Ранее свои проверки проводили следственные органы и прокуратура, однако они не смогли подтвердить вину сотрудников школы. Вместе с тем, после того как родительница придала конфликт огласке, она сообщает, что на её семью обрушилось дополнительное давление и угрозы.