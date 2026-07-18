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Общество

«Не думают ни о школьниках, ни о взрослых»: волгоградцы пожаловались на опасные остановки-невидимки на ул. Ангарской

Общество 18.07.2026 18:18
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18.07.2026 18:18


В Дзержинском районе Волгограда жители бьют тревогу из-за опасных трамвайных остановок. Вот уже много лет посадочные площадки находящиеся на ул. Ангарской, используются в нарушение всех существующих норм и требований, из-за чего пассажиры вынуждены садиться и выходить из вагонов, рискуя собственными жизнями.

- Несколько дней назад на ул. Ангарской городские службы приступили к нанесению разметки. Нарисовали сплошные разделительные полосы, переходы, но про главное – совсем забыли. Остановочные площадки вновь оказались обделены вниманием. Для людей у муниципалитета почему-то опять не хватает денег и краски, - рассказала журналистам волгоградка.

По словам женщины, мало того, что власти никак не могут найти средства, чтобы обустроить на всём протяжении ул. Ангарской полноценные остановки, так даже про обязательную для посадочных площадок разметку в очередной раз забыли. Опаснее всего ситуация обстоит на остановке «82-я школа».

- Здесь дети целыми классами ежедневно ожидают трамваи. По правилам такие места обозначаются яркой жёлтой разметкой 1.17.2. Но у нас, судя по всему, в городе свои правила. Ни намёка на разметку и так уже много лет. Для людей из других городов –это вообще дикость. Трамвай по большому счёту останавливается посреди проезжей части. И что уж говорить о детях, меня саму здесь несколько раз чуть не сбили.

Наиболее остро ситуация складывается в утренние и вечерние часы пик, когда движение довольно напряжённо, а водители зачастую больше думают о том, как побыстрее доехать домой или на работу, а не следят за остановившимся трамваем и выходящими из дверей пассажирами.

Волгоградка ещё в 2024 году обращалась в администрацию с просьбой обратить внимание на опасные для жизни трамвайные остановки на ул. Ангарской и изыскать возможность нанесения положенной по правилам разметки, а также организовать периодически профилактические дежурства нарядов ГИБДД. Однако вместо понимания женщина столкнулась с формальным подходом чиновников департамента городского хозяйства. Специалисты прислали отписку, в которой полностью проигнорировали и её опасения, и конструктивные предложения.

- Разработан проект реконструкции ул. Ангарской. Документацией предусмотрено обустройство остановок общественного транспорта. В настоящее время определяется источник финансирования данных видов работ, - говорится в отписке чиновников.

Судя по всему, средства до сих пор не нашлись не только на установку остановок, но и даже на нанесение временной разметки, пусть даже не термопластиком, а относительно дешёвой дорожной краской.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» направила запрос в администрацию Волгограда с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и пояснить, почему на улицах Волгограда до сих пор допускается эксплуатация остановок посреди проезжей части без каких-либо обозначений границ посадочных мест. Кроме того, редакция адресовала мэрии и вопросы по ул. Баррикадной, ул. 40 лет ВЛКСМ и другим дорогам, где складывается аналогичная ситуация.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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