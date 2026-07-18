«Ротор‑М» уступил «Черноморцу‑М» в домашнем матче – 0:2





В 16‑м туре Молодёжной футбольной лиги Дивизион «Б» волгоградский «Ротор» принимал новороссийский «Черноморец-М».

«Ротор‑М» сейчас замыкает турнирную таблицу, и в матче с «Черноморцем‑М» волгоградской молодёжке отчаянно не хватало искры. Даже дома, на привычном поле «Зенита», игра не шла: казалось, что опасные моменты растворялись в воздухе, а единственный реальный шанс – пенальти на 70‑й минуте – так и остался шансом.

Уже в первом тайме гости забили дважды: Гордиюк отличился на 10‑й минуте, Крот – на 26‑й. К перерыву счёт 0:2 выглядел не просто неудобным – он оказался закономерным.

Ключевым моментом второго тайма стал пенальти на 70‑й минуте. К этому времени «Ротор‑М» активно перестраивался, пытаясь выцарапать хотя бы ничью, но удар Кондратьева прошёл мимо ворот. Для молодых игроков такие эпизоды – это всегда не только обида, но и школа характера: сегодня не залетело, завтра может получиться.

Семь замен у «Ротора‑М» – попытка тренерского штаба найти нужный рисунок и дать шанс тем, кто может принести перемены. Семь жёлтых карточек с обеих сторон подчёркивают, что матч получился жёстким: именно в такой борьбе и закаляется молодёжь.

«Ротор-М» (Волгоград) – «Черноморец-М» (Новороссийск) – 0:2 (0:2).

17 июля. Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 90.

Судьи: Алексей Овчинников, Кирилл Зевакин, Александр Чуриков (Все – Волгоград).

«Ротор-М»: Прохоров, Кашлев (Журавский, 78), Кычанов, Амирханян, Асланян (Ермаков, 70), Локтев (Гречишкин, 60), Града (Семененко, 65), Литенко (Кувакин, 46), Цымбалов (Тарчоков, 78), Слепужников, Кондратьев (Кюрджиев, 70).

«Черноморец-М»: Толкачёв, Саутиев (Бурдов, 87), Кривошей, Казимов (Кесидис, 67), Барахоев (Александрович, 90), Крот, Семковский, Сидоренко (Филимендиков, 90), Безгласный (Хуако, 67), Николаенко, Гордиюк (Герасимов, 46).

Голы: Гордиюк, 10 (0:1). Крот, 26 (0:2).

Незабитый пенальти: Кондратьев, 70 (мимо ворот).

Предупреждены: Цымбалов, 32 (неспортивное поведение). Града, 56 (срыв перспективной атаки). Кычанов, 74 (срыв перспективной атаки). Кашлев, 77 (грубая игра). – Безгласный, 23 (грубая игра). Гордиюк, 32 (неспортивное поведение). Барахоев, 53 (грубая игра).

Следующий матч «Ротор‑М» проведёт 24 июля в рамках 17‑го тура: в Костроме команда встретится с ФК «СШ Г.А. Ярцева». Начало игры – в 15:30.

А вообще в спорте столько разных дорог, где каждый может найти своё место и раскрыться по‑своему – будь то футбол, плавание, тяжёлая атлетика или что‑то ещё. И для молодых спортсменов главное – не потерять желание бороться, даже когда не всё получается.

Александр Веселовский

Фото: ИИ