Главное

Под Волгоградом СК проверяет скандальную майнинг-ферму Евгения Ищенко Винтажный своп, День огурца, физра и чтения Евтушенко: куда сходить в Волгограде 18 и 19 июля Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России

Актуально

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Кабардино-Балкарии стартовал слет казачьей молодежи
В станице Екатериноградской Кабардино-Балкарской Республики начал работу молодежный казачий слет «Слава Богу, мы казаки». Культурно-спортивное мероприятие собрало более 100 участников из разных регионов России, а также объединило свыше 50...
Федеральные новости
 В России для жителей вводят плату за сброс дождевой воды в ливневку
В третьем квартале 2026 года в Ростове-на-Дону планируют утвердить тарифы на отвод дождевых стоков и использование городской ливневой канализации. Об этом сообщают «Ведомости Юг».  По данным издания, платить за...
Общество

«Ротор‑М» уступил «Черноморцу‑М» в домашнем матче – 0:2

Общество 18.07.2026 16:59
0
18.07.2026 16:59


В 16‑м туре Молодёжной футбольной лиги Дивизион «Б» волгоградский «Ротор» принимал новороссийский «Черноморец-М».

«Ротор‑М» сейчас замыкает турнирную таблицу, и в матче с «Черноморцем‑М» волгоградской молодёжке отчаянно не хватало искры. Даже дома, на привычном поле «Зенита», игра не шла: казалось, что опасные моменты растворялись в воздухе, а единственный реальный шанс – пенальти на 70‑й минуте – так и остался шансом.

Уже в первом тайме гости забили дважды: Гордиюк отличился на 10‑й минуте, Крот – на 26‑й. К перерыву счёт 0:2 выглядел не просто неудобным – он оказался закономерным.

Ключевым моментом второго тайма стал пенальти на 70‑й минуте. К этому времени «Ротор‑М» активно перестраивался, пытаясь выцарапать хотя бы ничью, но удар Кондратьева прошёл мимо ворот. Для молодых игроков такие эпизоды – это всегда не только обида, но и школа характера: сегодня не залетело, завтра может получиться.

Семь замен у «Ротора‑М» – попытка тренерского штаба найти нужный рисунок и дать шанс тем, кто может принести перемены. Семь жёлтых карточек с обеих сторон подчёркивают, что матч получился жёстким: именно в такой борьбе и закаляется молодёжь.

«Ротор-М» (Волгоград) – «Черноморец-М» (Новороссийск) – 0:2 (0:2).

17 июля. Волгоград. МБУ СК «Зенит». Количество зрителей: 90.

Судьи: Алексей Овчинников, Кирилл Зевакин, Александр Чуриков (Все – Волгоград).

«Ротор-М»: Прохоров, Кашлев (Журавский, 78), Кычанов, Амирханян, Асланян (Ермаков, 70), Локтев (Гречишкин, 60), Града (Семененко, 65), Литенко (Кувакин, 46), Цымбалов (Тарчоков, 78), Слепужников, Кондратьев (Кюрджиев, 70).

«Черноморец-М»: Толкачёв, Саутиев (Бурдов, 87), Кривошей, Казимов (Кесидис, 67), Барахоев (Александрович, 90), Крот, Семковский, Сидоренко (Филимендиков, 90), Безгласный (Хуако, 67), Николаенко, Гордиюк (Герасимов, 46).

Голы: Гордиюк, 10 (0:1). Крот, 26 (0:2).

Незабитый пенальти: Кондратьев, 70 (мимо ворот).

Предупреждены: Цымбалов, 32 (неспортивное поведение). Града, 56 (срыв перспективной атаки). Кычанов, 74 (срыв перспективной атаки). Кашлев, 77 (грубая игра). – Безгласный, 23 (грубая игра). Гордиюк, 32 (неспортивное поведение). Барахоев, 53 (грубая игра).

Следующий матч «Ротор‑М» проведёт 24 июля в рамках 17‑го тура: в Костроме команда встретится с ФК «СШ Г.А. Ярцева». Начало игры – в 15:30.

А вообще в спорте столько разных дорог, где каждый может найти своё место и раскрыться по‑своему – будь то футбол, плавание, тяжёлая атлетика или что‑то ещё. И для молодых спортсменов главное – не потерять желание бороться, даже когда не всё получается.

Александр Веселовский

Фото: ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.07.2026 19:33
Общество 18.07.2026 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 18:18
Общество 18.07.2026 18:18
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 16:59
Общество 18.07.2026 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 16:25
Общество 18.07.2026 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 15:23
Общество 18.07.2026 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 14:56
Общество 18.07.2026 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 14:11
Общество 18.07.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 12:33
Общество 18.07.2026 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 10:56
Общество 18.07.2026 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 10:02
Общество 18.07.2026 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 08:20
Общество 18.07.2026 08:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 07:51
Общество 18.07.2026 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 07:13
Общество 18.07.2026 07:13
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 06:34
Общество 18.07.2026 06:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.07.2026 05:56
Общество 18.07.2026 05:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:33
Детский омбудсмен нагрянет в волгоградское село, прогремевшее травлей ученицыСмотреть фотографии
18:18
«Не думают ни о школьниках, ни о взрослых»: волгоградцы пожаловались на опасные остановки-невидимки на ул. АнгарскойСмотреть фотографии
16:59
«Ротор‑М» уступил «Черноморцу‑М» в домашнем матче – 0:2Смотреть фотографии
16:25
«Заехал на пути и оставил машину»: в полиции рассказали подробности ДТП с пассажирским поездомСмотреть фотографии
15:23
В Волжском мэрия попросила горожан закрывать окна из-за облаков химикатовСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде 19 июля простятся с заслуженным врачом РФ Всеволодом ЩучкинымСмотреть фотографии
14:11
Мёрзнуть никому не пришлось: смотрим, как волгоградцы горячими танцами проводили рабочую неделюСмотреть фотографии
13:02
Денис Колобродов выиграл чемпионат России по акватлонуСмотреть фотографии
12:33
Волгоградские врачи спасли покусанного «чёрной вдовой» подростка из Калача-на-ДонуСмотреть фотографии
11:32
Контейнеровоз спровоцировал массовую аварию на мосту под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области отменена 11-часовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
10:22
Пассажирский поезд врезался в легковушку на переезде под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:02
«Почти до полного бака»: в Волгоградской области лимиты отпуска бензина увеличили до 40 литровСмотреть фотографии
09:27
Под Волгоградом за 12 млн рублей разгребут гигантскую свалку вблизи ДонаСмотреть фотографии
08:20
Центральные улицы Елани вымостят плиткой за 30 млн рублейСмотреть фотографии
07:51
Минобороны: над Волгоградской областью и ещё 19 регионами перехвачены 379 БПЛАСмотреть фотографии
07:13
В Волгограде прекратили работать электросамокаты WhooshСмотреть фотографии
06:40
В 17 населенных пунктах Волгоградской области на 4 дня отключат газСмотреть фотографии
06:34
В СФР рассказали о 9 тыс. волгоградцев, имеющих право на досрочную пенсиюСмотреть фотографии
05:56
В Волгоградской области седьмой час длится беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:57
Волгоградцев ждут три зябкие ночи в июлеСмотреть фотографии
21:31
В полях под Волгоградом силовики задержали нелегалов-иностранцевСмотреть фотографии
21:00
Экс-глава облкомтарифов Петр Секретов скончался на 90-м годуСмотреть фотографии
20:37
Участники экспедиции из Малайзии и Сингапура прибыли в ВолгоградСмотреть фотографии
20:33
Суд в Урюпинске лишил нерадивую мать выплат за погибшего на СВО сынаСмотреть фотографии
20:26
Волгоград чествует героев Мюнхена: воспитанники «Волги» – опора сборнойСмотреть фотографии
19:55
На маршрут №11 в Волгограде выходят два современных трамваяСмотреть фотографии
19:46
В ИК-5 Камышина увековечили память погибшего на СВО капитана Сергея РыковаСмотреть фотографии
19:37
Инфляция в Волгоградской области ускорилась до 4,8% в июне: смотрим, что дорожало и почемуСмотреть фотографии
19:20
Под Волгоградом задержали иностранца за перепродажу бензинаСмотреть фотографииCмотреть видео
 