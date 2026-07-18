



В Волгоградской области, несмотря на действующие ограничения, разрешающие проводить проверки лишь в случае наличия угрозы жизни и здоровью граждан, управляющие компании продолжают ставить антирекорды по объёмам штрафов. За минувшие полгода Госжилнадзор выписал обслуживающим организациям штрафов на баснословные 38 млн рублей, что на 10 млн больше, чем за нелогичный период прошлого года.

- Свыше 38 млн рублей штрафов и 381 постановление о нарушении лицензионных требований вынесены предприятиям ЖКХ Волгоградской области за первое полугодие 2026 года. В июне текущего года привлечена к ответственности 41 организация на общую сумму более восьми миллионов рублей, - сообщили в надзорном ведомстве.

Отметим, среди распространённых нарушений игнорирование лицензионных требований, правил содержания домов, несоблюдения уровня обеспечения граждан коммунальными услугами. Примечательно, что за весь 2025 год УК накопили штрафов на 44,6 млн рублей. Не сбавляя темпов, эту планку коммерсанты могут досрочно преодолеть уже по итогу этого месяца.

Фото из архива ИА «Высота 102»