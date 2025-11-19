Происшествия

Была пьяна и сбежала: в Волгоградской области 19-летняя водительница без прав сбила насмерть велосипедистку

Происшествия 19.11.2025 06:50
0
19.11.2025 06:50


Страшная трагедия произошла накануне, 18 ноября, около пяти часов утра в Елани Волгоградской области на улице Московская. 19-летняя местная жительница, не имея прав на управление ВАЗ-2109, выехала на встречную полосу, а затем – на обочину, и сбила 42-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде во встречном направлении.


Женщина скончалась на месте. А  пьянчужка сбежала с места ДТП. Однако вскоре ее задержали.

- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Водитель автомобиля «ВАЗ» задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Между тем, известно, что ранее виновница смертельного ДТП неоднократно привлекалась за езду без правил и другие грубые нарушения ПДД. Свидетелями ее опасных маневров на улицах райцентра неоднократно становились местные жители. К сожалению, безответственность юной особы привела к гибели человека.

О погибшей известно, что она работала медиком в районной больнице и ехала на работу, когда ее снес автомобиль. У нее осталось двое детей. Местных жителей шокировала произошедшая трагедия - они требуют самого сурового наказания для виновницы гибели женщины.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.11.2025 10:07
Происшествия 19.11.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.11.2025 06:50
Происшествия 19.11.2025 06:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.11.2025 19:03
Происшествия 18.11.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.11.2025 17:15
Происшествия 18.11.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.11.2025 16:30
Происшествия 18.11.2025 16:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.11.2025 10:19
Происшествия 18.11.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2025 19:26
Происшествия 17.11.2025 19:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2025 14:48
Происшествия 17.11.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2025 10:21
Происшествия 17.11.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.11.2025 10:16
Происшествия 17.11.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 12:00
Происшествия 16.11.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 11:07
Происшествия 16.11.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 10:55
Происшествия 16.11.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 10:26
Происшествия 16.11.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.11.2025 02:22
Происшествия 16.11.2025 02:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:31
«Миссис Россия 2025» приглашает волгоградцев в мир эксклюзивной парфюмерииСмотреть фотографии
10:07
Двоих волгоградцев обвиняют в похищении участника СВО из-за выплат и вымогательствеСмотреть фотографии
10:07
Под Волгоградом погиб водитель «Гранты» после столкновения с грузовикомСмотреть фотографии
09:54
Бочаров в годовщину контрнаступления возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
09:31
«Они дорого заплатят за наши жизни»: вспоминаем легендарную операцию в начале контрнаступления советских войск под СталинградомСмотреть фотографии
08:57
РПН: в Волгоградской области не превышен эпидпорог по ОРВИСмотреть фотографии
08:31
Объем просроченных кредитов вырос в Волгоградской области до 21 млдрСмотреть фотографии
07:57
Юные динамовские гандболистки выступят в домашнем полуфинале Всероссийских соревнованийСмотреть фотографии
07:28
Вдовы бойцов СВО смогут получить второе бесплатное профобразованиеСмотреть фотографии
06:50
Была пьяна и сбежала: в Волгоградской области 19-летняя водительница без прав сбила насмерть велосипедисткуСмотреть фотографии
06:36
В Волгограде благоустроитель улицы Титова загадил пойму Мокрой МечеткиСмотреть фотографии
05:59
Делегация ОДКБ передала подарок музею «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
05:43
Волгоград восьмой раз в году стал СталинградомСмотреть фотографии
05:34
Полузащитник «Ротора-2» Дмитрий Локтев стал автором лучшего гола октября во Второй лиге БСмотреть фотографииCмотреть видео
21:44
Госдума утвердила законопроект о повышении МРОТ до 27095 рублейСмотреть фотографии
21:36
Гособвинение просит 28 лет колонии для подрывателя Серебрякова из УрюпинскаСмотреть фотографии
21:04
Волгоградским бизнесменам с 2026 года разрешат не платить страховые взносыСмотреть фотографии
20:52
«Не всё сложилось»: волгоградский рукопашник Михаил Исаенко завоевал бронзу чемпионата мираСмотреть фотографии
20:44
В вымогательстве миллионов в Астрахани обвиняют 72-летнего пенсионераСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде после заявления Бастрыкина взялись за проект ремонта моста через ВДСКСмотреть фотографии
20:02
В Михайловке госнаграды погибших участников СВО передали их роднымСмотреть фотографии
19:27
В Волгограде установили временные знаки «Сталинград»Смотреть фотографии
19:03
В Камышине задержали браконьера с двумя застреленными косулямиСмотреть фотографии
18:53
В Волгограде отметили 35-летие со дня создания налоговых органов на торжественной коллегииСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде суд оштрафовал топ-менеджера АО «Приволжтрансстрой» ГаврюченковаСмотреть фотографии
17:15
Под Волгоградом водитель «Лады» протаранил фургон дорожников и погибСмотреть фотографии
16:47
Погибшего на СВО Александра Школина похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
Клиенты Т2 первыми могут выбрать название сети или эмодзи вместо стандартного имениСмотреть фотографии
16:30
В Волгограде суд предписал выслать повеселившегося в отделе полиции кубинцаСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде отдали под суд 17-летнего радикала за организацию экстремистской ячейкиСмотреть фотографии
 