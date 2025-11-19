Была пьяна и сбежала: в Волгоградской области 19-летняя водительница без прав сбила насмерть велосипедистку

Страшная трагедия произошла накануне, 18 ноября, около пяти часов утра в Елани Волгоградской области на улице Московская. 19-летняя местная жительница, не имея прав на управление ВАЗ-2109, выехала на встречную полосу, а затем – на обочину, и сбила 42-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде во встречном направлении.
Женщина скончалась на месте. А пьянчужка сбежала с места ДТП. Однако вскоре ее задержали.
- По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Водитель автомобиля «ВАЗ» задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Между тем, известно, что ранее виновница смертельного ДТП неоднократно привлекалась за езду без правил и другие грубые нарушения ПДД. Свидетелями ее опасных маневров на улицах райцентра неоднократно становились местные жители. К сожалению, безответственность юной особы привела к гибели человека.
О погибшей известно, что она работала медиком в районной больнице и ехала на работу, когда ее снес автомобиль. У нее осталось двое детей. Местных жителей шокировала произошедшая трагедия - они требуют самого сурового наказания для виновницы гибели женщины.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области