Медицинский холодильник раздробил ногу строителю под Волгоградом

30.12.2025 06:24
0
30.12.2025 06:24


Тяжкие травмы получил 62-летний мужчина на стройке медицинского учреждения в Волгоградской области. На него упал медицинский холодильник весом 800 кг и раздробил ногу.

Как сообщили в прокуратуре региона, происшествие случилось еще 24 октября 2024 года при разгрузке медицинского оборудования на стройплощадке поликлиники в рабочем поселке Светлый Яр. В результате падения холодильника, у мужчины были диагностированы множественные переломы голени, в том числе закрытый перелом заднего края большеберцовой кости левой голени с подвывихом стопы снаружи. Травмы квалифицированы как тяжкие. Пострадавший обратился за защитой своих прав в прокуратуру. 

Установлено, что он состоял в трудовых отношениях с ООО «Волгтрансстрой». В нарушении трудового законодательства этот несчастный случай работодатель скрыл, не организовав расследование в установленном порядке. 

- По итогам проверки в адрес коммерсанта прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, на основании материалов проверки прокуратуры Светлоярского района Волгоградской области следственным органом по факту получения работником травмы на производстве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), - сообщили в надзорном органе.

Кроме того, в суд предъявлен иск о компенсации пострадавшему морального вреда в размере 600 тысяч рублей.


09:51
Из аварийного жилья на улицу? Минстрой разработал новый порядок расселения аварийных домовСмотреть фотографии
09:34
33 дома в цыганском поселке Волгограда обесточили из-за долгов и самоуправстваСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Когда трамвай становится сказкой: новогодний маршрут от «Ровесника»Смотреть фотографии
08:59
Волгоградский пенсионер отдал 1,5 миллиона за картинку внедорожника мечтыСмотреть фотографии
08:47
12 лет назад в Волгограде террорист взорвал троллейбусСмотреть фотографии
08:17
Волгоградцев предупредили о сбоях мобильного интернета в новогодние праздникиСмотреть фотографии
07:51
Гидрометцентр предсказал волгоградцам снежный январьСмотреть фотографии
07:12
Цену недостающих пенсионных баллов в 2026 году назвали волгоградцамСмотреть фотографии
06:24
Медицинский холодильник раздробил ногу строителю под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:05
180 тыс. волгоградцев не смогут отдохнуть за границей из-за долговСмотреть фотографии
22:11
Путин назначил четырех новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:49
В Волгограде топ-менеджеру отменили оправдательный приговор за неуплату 17 млн налоговСмотреть фотографии
21:16
Путин подписал указ о первом круглогодичном призывеСмотреть фотографии
20:51
Трамп намерен пересмотреть подходы к работе с Зеленским после атаки на резиденцию ПутинаСмотреть фотографии
20:28
Участникам Сталинградской битвы выплатят по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:02
Неужели без дождя? Метеоролог рассказала о погоде в Волгограде на Новый годСмотреть фотографии
19:48
Партию левых сигарет на 10 тысяч рублей уничтожат в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:21
Под Волгоградом 7-летнему ученику сломали ногу в школеСмотреть фотографии
19:19
Лавров: Киев атаковал резиденцию Путина в Новгородской областиСмотреть фотографии
19:02
Кредитный портфель волгоградских компаний вырос до 336 млрдСмотреть фотографии
18:50
Умерла изуродованная канцелярским ножом в сауне ростовчанкаСмотреть фотографии
18:30
Войска беспилотных систем: кто из волгоградцев может служить, какие выплатыСмотреть фотографии
17:47
Новые ЖК, «фишки» и планы: «Синара-Девелопмент» построила в 2025 году в Волгограде свыше 50 тыс. кв. метров жильяСмотреть фотографии
17:46
Экс-судья Турсунганым Утюшева скончалась в Палласовке Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:15
Пострадавшие от БПЛА волгоградцы начали получать выплаты: объясняем, за что и сколькоСмотреть фотографии
16:43
Памятник и музей СВО у Мамаева кургана в Волгограде воздвигнут в 2026 годуСмотреть фотографии
15:16
Растопили лед: в Волжском прошел фестиваль русских забав, елок и новогодних нарядовСмотреть фотографии
15:13
Волгоградец забил до смерти пассажира автобуса в Советском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Членов финансовой ОПГ жестко скрутили волгоградские силовикиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Волгоградцам досрочно выплачивают проиндексированные на 7,6% пенсииСмотреть фотографии
 