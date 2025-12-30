Медицинский холодильник раздробил ногу строителю под Волгоградом

Тяжкие травмы получил 62-летний мужчина на стройке медицинского учреждения в Волгоградской области. На него упал медицинский холодильник весом 800 кг и раздробил ногу.

Как сообщили в прокуратуре региона, происшествие случилось еще 24 октября 2024 года при разгрузке медицинского оборудования на стройплощадке поликлиники в рабочем поселке Светлый Яр. В результате падения холодильника, у мужчины были диагностированы множественные переломы голени, в том числе закрытый перелом заднего края большеберцовой кости левой голени с подвывихом стопы снаружи. Травмы квалифицированы как тяжкие. Пострадавший обратился за защитой своих прав в прокуратуру.

Установлено, что он состоял в трудовых отношениях с ООО «Волгтрансстрой». В нарушении трудового законодательства этот несчастный случай работодатель скрыл, не организовав расследование в установленном порядке.

- По итогам проверки в адрес коммерсанта прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, на основании материалов проверки прокуратуры Светлоярского района Волгоградской области следственным органом по факту получения работником травмы на производстве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), - сообщили в надзорном органе.

Кроме того, в суд предъявлен иск о компенсации пострадавшему морального вреда в размере 600 тысяч рублей.





