



Волгоградские туристы, на время отложившие вопрос с заграничными отпусками из-за войны в Иране, уже вовсю строят планы на летний отдых. О самых популярных направлениях и ценах на отпуск у морского побережья - в материале ИА «Высота 102».

- События в ОАЭ и общая турбулентность в мире действительно сыграли свою роль: в апреле туристы заняли выжидательную позицию, как будто замерли в вопросе «Что будет дальше?». Но после майских праздников мы увидели ярко выраженный отложенный спрос — рынок ожил, и бронирования пошли активнее, - рассказывает представитель компании «ВолгоградТУР» Светлана Курьянова.

Самыми популярными зарубежными направлениями для горожан по-прежнему остаются Турция со своим щедрым «все включено» и Египет, несомненным бонусом которого является наличие прямого вылета из Волгограда. А вот место временно выбывших из списка Объединенных Арабских Эмиратов у туристов занял Вьетнам. Страна, отмечают турагенты, привлекает волгоградцев соотношением цены на отдых и уровнем экзотики, еще не приевшейся взыскательным путешественникам.

- Активность туристов можно объяснить и тем, что до конца мая у нас сохраняется традиционное «окно горящих туров». Например, путёвку в Турцию или Египет на двоих можно найти от 80–100 тысяч рублей на неделю, во Вьетнам - от 150 тысяч. Но с наступлением высокого сезона (середина июня - июль) стоимость туров начнет расти, причём весьма ощутимо — до 30–50%, - отмечает Светлана Курьянова. - Если же сравнивать отдых в России и за рубежом, то разница в ценах сейчас сокращается, но все-таки сохраняется. Отдых в Сочи или Абхазии зачастую сопоставим по деньгам с Турцией «эконом», а иногда может быть даже дороже при меньшем уровне сервиса.

Фото Павла Мирошкина